Patrick Vieira refuse aussi l’Inter Milan

Alors que Côme a dit non à l’Inter Milan pour que Cesc Fabregas succède à Simone Inzaghi comme coach du club lombard, ce n’est pas le seul refus qui se présente aux Milanais. Ainsi, le nom de Patrick Vieira a été coché pour potentiellement succéder à l’entraîneur italien parti à Al-Hilal. Treizième de Serie A avec le Genoa, le champion du monde 98 a su tirer son épingle du jeu.

Cependant, il se sent bien à Gênes avec les Grifoni et veut absolument continuer son projet. Interrogé par le Secolo XIX, celui qui a joué de 2006 à 2010 à l’Inter Milan a affirmé sa volonté de rester : «je suis l’entraîneur du Genoa et je veux continuer à l’être.»