Bayern Munich : Tottenham change ses plans pour Mathys Tel

La saison 2024/2025 n’a pas été la plus agréable pour Mathys Tel depuis son arrivée au Bayern Munich. Recruté à l’été 2022 en provenance du Stade Rennais contre 20 millions d’euros, le droitier n’entrait pas dans les plans de son coach Vincent Kompany et n’a disputé que 14 apparitions pour 0 but et 1 passe décisive. Une situation loin d’être évidente et qui a conduit à son départ pour Tottenham cet hiver.

Arrivé dans le nord de Londres dans le cadre d’un prêt payant de 10 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 50 millions d’euros, l’international U21 a repris des couleurs avec les Spurs. Prenant part à 20 matches pour 3 buts et 1 passe décisive, il n’a néanmoins pas crevé l’écran. Resté sur le banc en finale, il compte néanmoins un titre glané en Europa League contre Manchester United (1-0).

Tottenham veut le conserver, mais …

Un prêt loin d’être parfait donc pour le natif de Sarcelles qui pousse Tottenham et le Bayern Munich à se questionner pour la suite. Pas convaincu par le fait de régler les 50 millions d’euros de l’option d’achat de Mathys Tel, les Spurs opteraient plutôt pour une autre formule selon Sky Sports et seraient en discussions avec le directeur sportif bavarois Max Eberl.

La position des Allemands reste la même avec la volonté de vendre cet été Mathys Tel, néanmoins, c’est bien plus compliqué d’y accéder pour Tottenham. Le club actuellement coaché par Ange Postecoglou penche davantage sur une prolongation du prêt d’une année supplémentaire avec une indemnité de prêt et une obligation d’achat. L’avenir de Mathys Tel se dirige vers Tottenham, mais pour le moment la formule bloque encore.