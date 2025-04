Tottenham : ça se complique sérieusement pour Mathys Tel

La série Mathys Tel de l’hiver dernier avait fait couler beaucoup d’encre. Tout au long du mois de décembre et de janvier, le prodige français du Bayern Munich a été lié, de près ou de loin, à plusieurs projets en Europe : un intérêt de l’OM a été évoqué avant de se dissiper, un accord total avec Tottenham avait été annoncé, l’idée d’un échange avec Christopher Nkunku à Chelsea était sérieuse avant de tomber à l’eau, puis les Spurs ont finalement raflé la mise, contre toute attente, en prêt avec une option d’achat est de 55 millions d’euros, assorti à un contrat de six ans.

Une intégration qu’il juge «positive»

Arrivé fin janvier au sein de la formation londonienne, l’international Espoirs de 19 ans avait connu 45 premières minutes très compliquées sur la pelouse de Liverpool, lors d’une grosse défaite 4-0. Buteur la semaine suivante contre Aston Villa, Mathys Tel avait alors gagné sa place au sein de l’attaque des Spurs avec Dejan Kulusevski et Heung-Min Son. Mais après cinq titularisations de suite sans marquer, l’ex-Rennais est retourné sur le banc et son temps de jeu a drastiquement baissé.

En mars dernier, celui qui a pu retrouvé le sourire avec les Bleuets, affirmait que son intégration chez les Spurs était «positive. Je suis quelqu’un d’assez ambitieux donc c’est sûr que je souhaite en avoir davantage. D’un point de vue général, je suis très satisfait du staff, de l’équipe, des fans. Tout se passe bien. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée et faire encore mieux» Mais au cours des trois dernières journées, il n’a disputé que 19 minutes de jeu, mais aura tout de même réussi à inscrire son deuxième but, contre la lanterne rouge Southampton (3-1).

Tottenham réticent à lever son option d’achat ?

Un rendement trop faible pour les 14es de Premier League, qui espéraient remonter rapidement vers la première partie de tableau. Et plusieurs sources allemandes affirmaient que Tottenham ne souhaitait plus activer son option d’achat en raison de ce mauvais rendement. En conférence de presse ce samedi, Ange Postecoglou a réfuté cette idée, affirmant que «Mathys est important pour nous. Quand il est arrivé, les gens l’oublient, il n’avait pratiquement pas joué au Bayern et nous l’avons lancé. Il jouait match après match et ce n’était pas gagné d’avance, mais c’est le défi qu’il a relevé».

«Maintenant, nous travaillons avec lui à l’entraînement, nous croyons vraiment qu’il peut avoir un impact et physiquement, il est beaucoup mieux maintenant. Il est dans un bien meilleur état et il comprend beaucoup mieux notre jeu. Je pense toujours que c’est un talent passionnant et je suis heureux de l’avoir», a ajouté le coach des Spurs, qui espère compter sur un retour en forme du Français de 19 ans pour enclencher une fin de saison positive en Championnat et une Ligue Europa à aller chercher.