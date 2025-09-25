Tottenham : les premiers pas contrariés de Randal Kolo Muani

Que ce fut long. Cet été, Randal Kolo Muani a dû faire preuve de patience. Pourtant, tout semblait clair au départ. Prêté durant six mois à la Juventus en janvier dernier, le Français, auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues; était partant pour rester dans le Piémont. La Vieille Dame était du même avis. Mais il restait le plus dur : s’entendre avec le Paris Saint-Germain. Durant tout le mercato estival, voire même avant, la presse italienne a publié tous les jours des articles pour évoquer les avancées de ce dossier très complexe. Ainsi, il a été question d’un nouveau prêt payant d’une saison avec une option d’achat obligatoire. Divers montants ont été évoqués. Mais au final, aucune formule n’a trouvé grâce aux yeux des Franciliens.

Un mercato d’été interminable

Les Piémontais, eux, sont définitivement passés à autre chose et ont mis la main sur Jonathan David et Loïs Openda pour renforcer leur secteur offensif, où Dusan Vlahovic est finalement resté. RKM, lui, est retourné à Paris où il a pris place dans le loft de luxe aux côtés des autres indésirables. Quelques portes se sont entrouvertes, dont celles menant à Manchester United et à Newcastle. Mais elles se sont vite refermées, le Français n’étant pas le plan A. Finalement, l’attaquant de 26 ans a bien rejoint la Premier League le 1er septembre lors du dernier jour du marché des transferts estival 2025. En effet, le natif de Bondy a été recruté par Tottenham.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani pour un prêt d’une saison en provenance du Paris Saint-Germain, sous réserve de l’obtention du certificat international et du permis de travail. Le joueur international français de 26 ans portera le maillot numéro 39», pouvait-on lire sur le communiqué du club londonien. Dans la foulée, le Frenchy avait livré ses premières impressions. « Je sais ce que l’entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe.» Déterminé à donner le meilleur de lui-même et à aider sa nouvelle équipe, RKM, dont le prêt payant a été fixé à 5 M€, a dû retrouver le rythme.

Il est déjà sur le flanc à Tottenham

Football London a révélé que les Spurs souhaitaient qu’il reprenne avec prudence puisqu’il ne s’était pas entraîné avec le groupe de Luis Enrique et qu’il était à l’écart. Sur le banc face à West Ham, il est entré en jeu 13 minutes face à Villarreal en Ligue des Champions le 16 septembre dernier. Les médias anglais avaient d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas vraiment eu le temps de montrer ce qu’il a dans le ventre. Mais tous attendaient de le voir à l’œuvre plus longtemps. Il aurait dû être titulaire face à Brighton le week-end dernier. Mais il a reçu une béquille à l’entraînement et il a dû déclarer forfait, l’hématome étant encore trop gros. En conférence de presse lundi, avant le match face à Doncaster Rovers en League Cup, Thomas Frank a donné de ses nouvelles.

Il a expliqué que le Français souffre d’une «blessure mineure» et qu’il ne sait pas pour combien de temps il en aura. Toutefois, cela ne devrait pas être trop long. C’est malgré tout la plus longue absence de RKM. Le site spécialisé transfermarkt explique qu’il n’a été arrêté qu’à deux reprises pour cause de blessure. La première fois, c’était en 2023 lorsqu’il évoluait à l’Eintracht Francfort. Il avait manqué 5 jours de compétition (1 match) entre avril et mai. Son deuxième passage à l’infirmerie date de 2024, quand il était au PSG. Il avait contracté une infection virale et avait manqué 4 jours de compétition (1 match manqué). Cette fois-ci, le Frenchy totalise déjà 8 jours d’absence. Thomas Frank espère pouvoir compter sur lui rapidement comme le rappelle l’Evening Standard.

RKM va devoir gagner sa place très vite

«Kolo Muani a été recruté pour ajouter de l’expérience à la jeune équipe et assurer le remplacement de Dominic Solanke absent en raison d’un problème à la cheville et de Richarlison, qui n’a pas toujours été disponible au cours des dernières saisons.» Spécialiste du football anglais, Salim Baungally nous en a aussi parlé. «Lorsque Kolo Muani arrive, on veut mettre en place une sorte de concurrence avec Richarlison. C’était l’objectif d’avoir cette concurrence-là pour pouvoir booster et bouger un peu le Brésilien. Richarlison est un joueur qui sait faire des coups. Il y a des moments où il enchaîne quelques buts sur quelques matches et il réalise des gestes impressionnants et on se dit "whaou". Mais il y a aussi des moments où il s’endort. Donc Kolo Muani est là pour un peu le pousser et le bouger. En fonction de ses performances, il peut aussi potentiellement prendre la place de Richarlison»

Il poursuit : «mais dans l’esprit, Kolo Muani n’est pas venu pour être le numéro 1. Il est venu pour booster Richarlison et remédier aux manquements du Brésilien. Le truc, c’est que Richarlison a très bien commencé la saison. C’est un élément important. Mathys Tel, ça se passe plutôt bien aux entraînements pour lui même s’il joue moins. Sur la ligne d’attaque, entre Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Xavi Simons, ça fait du monde. Kolo Muani peut aussi dépanner à gauche, mais aujourd’hui ça devient un peu compliqué pour lui. Il est blessé et va revenir dans quelques jours ou semaines. Mais ça commence déjà à se dessiner petit à petit à Tottenham. Je commence déjà à avoir "peur" pour Kolo Muani. Il va falloir qu’il se mette vite à niveau et au niveau pour pouvoir empêcher Richarlison d’être le numéro 1 et empêcher le côté gauche d’être pleinement pris. Sinon, il ne jouera pas beaucoup.» RKM va devoir mettre les bouchées doubles à son retour. D’autant qu’il a aussi l’équipe de France et le Mondial dans un coin de la tête, lui qui a de grandes chances de ne pas être appelé par Didier Deschamps en octobre. C’était déjà le cas le mois dernier.