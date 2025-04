Liga : Getafe écrase Valladolid

Valladolid est en train de sombrer. Presque condamnée à la descente en deuxième division espagnole, la lanterne rouge de Liga a encore été en souffrance ce dimanche face à Getafe à domicile. En effet, mené dès la première minute sur un but d’Arambarri (0-1, 1e), les locaux ont été mangés en première période avec un doublé du milieu droit Ramon Terrats (19e, 38e) qui a permis au club madrilène de rentrer à la mi-temps avec trois buts d’avance (0-3).

Au retour des vestiaires, les Pucelanos ont bu le calice jusqu’à la lie avec un but inscrit par Domingos Duarte en fin de match (0-4, 80e). Avec cette débâcle, Valladolid s’enfonce encore plus dans les méandres du classement et fonce vers la deuxième division espagnole. De son côté, Getafe stagne toujours dans le ventre mou du classement à la 11e place.