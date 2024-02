Le Bayern Munich a six noms très surprenants pour remplacer Thomas Tuchel !

Balayé par le Bayer Leverkusen (3-0), battu par la Lazio en Ligue des Champions (1-0), le Bayern Munich est dans une période compliquée. Relégués provisoirement à huit points du leader (avec un match en moins), le Bayer Leverkusen, les Bavarois voient le titre de champion d’Allemagne s’éloigner. Déjà éliminé en Coupe d’Allemagne, le Rekordmeister voit aussi l’élimination en Ligue des Champions se rapprocher. Une dynamique qui pourrait coûter cher au coach Thomas Tuchel. Si son limogeage n’est pas encore un sujet urgent pour le Bayern Munich, cela pourrait s’accélérer si l’ancien coach du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et de Chelsea ne parvient pas à redresser la barre.

Et pour ce faire, les décisionnaires du club allemand ont déjà identifié six possibles remplaçants pour le technicien allemand selon Bild. Si ce dernier était amené à quitter le Bayern Munich en cours de saison, il faudra se tourner vers les entraîneurs libres. Ancien coach du Bayern Munich lors de la saison 2008-2009 - où il avait perdu le titre face à Wolfsbourg - Jürgen Klinsmann est une option. Demi-finaliste de la dernière Coupe d’Asie des Nations avec la Corée du Sud et tout juste limogé, il reste néanmoins la piste la moins crédible pour l’instant. Autre ancien, mais dont le retour serait bien moins surprenant, Hans-Dieter Flick.

Vainqueur de la Ligue des Champions 2020, de la Coupe d’Allemagne 2020 et de la Bundesliga en 2020 et 2021, celui qui a été limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne en septembre dernier pourrait faire son grand retour. Une option crédible, car il est apprécié du vestiaire bavarois, a vu ses relations avec les dirigeants s’apaiser et Hasan Salihamidžić, son ancien rival au sein du Bayern Munich, n’est plus là. Autre coach libre qui est dans le viseur du club allemand, José Mourinho est une possibilité, mais elle reste plutôt froide par rapport à celle menant à Hans-Dieter Flick et à d’autres en vue de cet été. Trois autres noms reviennent dans les discussions.

Il y a évidemment Xabi Alonso, leader avec le Bayer Leverkusen, et dont on vous a révélé la récente offensive du Bayern Munich. Pour autant, Xabi Alonso dispose d’une préférence pour Liverpool en cas de départ du Bayer Leverkusen. Même si cela ne détruit pas totalement les chances bavaroises dans ce dossier, cela les limite fortement. Troisième de Bundesliga avec le VfB Stuttgart et neveu du président d’honneur du Bayern Munich Uli Hoeneß, Sebastian Hoeneß fait du bon travail avec les Souabes et avait déjà montré de belles choses avec Hoffenheim et les équipes jeunes du Bayern Munich. Une arrivée cet été est envisageable, mais le timing interroge en interne où on estime que la charge d’entraîner le Bayern Munich pourrait être trop importante pour le moment pour le coach de 41 ans.

Néanmoins, il est considéré comme une option pour l’avenir du Rekordmeister. Enfin, une piste assez surprenante mène à Thomas Müller. Cadre de l’équipe à 34 ans, le milieu offensif joue moins depuis la saison dernière où il a glissé comme un remplaçant avec l’émergence de Jamal Musiala. Le Bayern Munich ne ferme pas la porte à lui proposer ce poste tout en l’accompagnant d’un adjoint expérimenté comme Hermann Gerland qui a officié au club entre 2001 et 2021 avant de rejoindre Hansi Flick avec la sélection allemande. Thomas Tuchel est bien toujours en poste, mais les idées fusent à Munich pour essayer de trouver son meilleur remplaçant possible.