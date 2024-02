Le Bayern Munich pense à un retour d’Hansi Flick

Il y a des défaites qui laissent plus de traces que d’autres. Cogné par le Bayer Leverkusen 3-0 lors du choc 21e de la journée de Bundesliga samedi, le Bayern Munich laisse son rival prendre 5 points d’avance en tête du championnat. Pour la première fois depuis 2013 et le début de son règne sans partage, le rekordmeister voit son hégémonie être contestée. Pire que cela, s’il en fallait encore la preuve, il n’est plus le favori à sa propre succession. Tout désigne Thomas Tuchel comme le coupable idéal.

Successeur de Julian Naglesmann depuis quasiment un an, l’ancien coach du PSG est désormais menacé. Il commence à être chahuté par une partie des supporters bavarois. Une banderole "Tuchel out" (Tuchel dehors en français) a été retrouvée au centre d’entraînement ces dernières heures. Sa direction se sent obligée de prendre sa défense face à la presse. En plus de cela, son vestiaire est divisé, alors que le technicien allemand a toujours été plutôt expert en câlinothérapie.

Flick est attentif à ce qu’il se passe au Bayern

Le cas Matthijs de Ligt crispe pas mal de monde en interne. Le défenseur néerlandais est frustré par son maigre temps de jeu et son statut de remplaçant. Autant de griefs à mettre sur le compte de Thomas Tuchel, ce que n’hésitent pas à mettre en exergue certaines légendes du Bayern et des consultants de la télévision, quand ils ne sont pas les deux à la fois. Pour la première fois depuis sa venue au club, il est question de son avenir avec un déjà un nom pour le remplacer.

D’après Sport Bild, les dirigeants du Bayern pensent à un retour d’Hans-Dieter Flick. Libre depuis son échec à la tête de la sélection allemande, celui qui fut en poste en Bavière entre 2019 et 2021, avec comme point d’orgue la victoire en C1 en 2020 face au PSG… de Tuchel, est courtisé par le FC Barcelone. Il regarde aussi ce qu’il se passe à 40 kilomètres de son domicile sur les bords du lac Tegernsee. Bild nous apprend qu’il est même en contacts réguliers avec Uli Hoeneß et qu’un retour est envisagé par beaucoup de monde.