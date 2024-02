Joan Laporta et Deco s’écharpent sur le futur entraîneur du FC Barcelone

L’annonce du futur départ de Xavi en a surpris plus d’un au FC Barcelone. Après la lourde défaite face à Villarreal (5-3) le 27 janvier dernier, l’entraîneur a affirmé qu’il arrêterait après la saison actuelle. Il se dit usé et sent qu’il ne parvient plus à trouver les ressorts pour permettre à son équipe de progresser. Cette déclaration a pu étonner dans le timing également. Certes, les Blaugranas, 3es à 8 points du leader, le Real Madrid, vont probablement perdre leur titre de champions, et ont été éliminés dès les quarts de finale de la Copa del Rey mais les 8es de finale de la Ligue des Champions (face à Naples) se présentent.

La suite après cette publicité

C’est dans cet état d’esprit que l’effectif culé s’apprête à jouer une grande partie de sa saison. Xavi permet aussi à sa direction d’anticiper, de sonder de potentiels candidats. Des premiers noms sont rapidement sortis comme Jürgen Klopp, José Mourinho, Mikel Arteta et même Frank Rijkaard. Aucune décision ne sera prise dans les jours à venir car d’autres entraîneurs, en poste à l’heure actuelle, seront libres en fin de saison. Reste que la direction doit d’abord se mettre d’abord sur le profil souhaité, et c’est déjà un premier problème. D’après AS, Joan Laporta et Deco n’ont pas la même opinion sur le sujet.

À lire

L’incroyable évolution physique de Lamine Yamal

Laporta et Deco ne sont pas d’accord

Un désaccord embêtant puisque les deux protagonistes sont les deux personnalités les plus puissantes au club. Pour le président du Barça, le passage de Xavi est plutôt un échec malgré le titre en Liga au printemps dernier. Il regrette d’avoir confié l’équipe à un coach inexpérimenté. Il est désormais favorable à la venue d’un technicien plus chevronné, au caractère bien trempé également et capable de fédérer un vestiaire aux trop nombreux clans. Deux noms se dégagent : Hansi Flick et Jürgen Klopp. Libre depuis son départ de la Nationalmannschaft, le premier a les faveurs de Laporta quand le second serait plutôt un doux rêve.

La suite après cette publicité

Deco a une autre vision des choses. Il privilégie un entraîneur au profil plus discret, muni d’une grande capacité d’adaptation et donnant sa chance aux jeunes. Sa cible idoine se nomme Sérgio Conceição, dont la carrière est gérée par un certain Jorge Mendes, très proche des hautes sphères du Barça. L’information n’a pas été officialisée mais le coach du FC Porto va quitter le club à la fin de cet exercice après 7 saisons et de nombreux titres remportés. Avant de choisir, Laporta et Deco vont devoir commencer par aplanir les choses, même s’ils semblent d’accord sur un point. Une candidature espagnole comme Mikel Arteta (Arsenal), Michel (Gérone) ou Imanol Alguacil (Real Sociedad) n’est pas à l’ordre du jour, pas plus qu’un Rafael Marquez, surtout après ses déclarations, ou un Thiago Motta.