FC Barcelone : nouvelles révélations étonnantes sur le départ de Xavi

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle ». Par ses mots, Xavi annonçait, samedi soir après la défaite de son équipe contre Villarreal (5-3), son départ du FC Barcelone en fin de saison.

Les réactions ont, logiquement, été très fortes. Le vestiaire barcelonais était sous le choc, puisque personne ne s’y attendait. Au point où certains joueurs comme Gavi et Cancelo auraient même pleuré selon la presse locale. Et ce lundi, plusieurs médias espagnols dévoilent de nouveaux détails sur le départ du coach. Via Sport, on apprend notamment que l’ancien milieu de terrain avait déjà pris sa décision depuis des semaines. Lors d’une réunion entre amis et membres de sa famille le 17 janvier dernier, il avait par exemple déjà communiqué à ces derniers sa volonté de quitter son poste.

Joan Laporta l’a su au tout dernier moment

C’est une décision bien réfléchie et non prise sur un coup de tête. Il attendait cependant de trouver le bon moment pour l’annoncer, et cette annonce est arrivée plus vite que prévu, puisqu’il ne comptait pas communiquer son choix aussi tôt. De son côté, Relevo en dit un peu plus sur les heures qui ont précédé cette annonce. Xavi s’est réuni avec son staff au coup de sifflet final du match de samedi, et ils ont décidé, de façon commune, que le moment était venu. Seulement, Joan Laporta n’était pas au courant ! Xavi a ainsi demandé à parler avec son président pour lui annoncer la nouvelle juste avant que cela soit rendu public !

Lors d’une réunion d’urgence dans les couloirs du stade, le président a tenté de convaincre Xavi de changer d’avis. Sans succès. Et c’est donc une heure et demie après le coup de sifflet final que l’ancien joueur du Barça et de la Roja a annoncé sa décision en conférence de presse. On apprend également que Xavi quittera son poste fin juin en renonçant au salaire de cette année supplémentaire de contrat qu’il avait encore. D’ici là, il y a encore des titres à aller chercher !