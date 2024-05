Ligue 1 : l’équipe type de la saison 2023/2024

Clap de fin pour l’exercice 2023-24 de Ligue 1. Dimanche soir, le classement complet de la saison a été établi et remporté par le Paris Saint-Germain, derrière Monaco et Brest qui iront en Ligue des Champions, alors que Lille devra d’abord passer par une tour préliminaire. Derrière eux, Nice et l’OL ont accroché une place en Ligue Europa, tandis que le RC Lens devra se contenter de la Conference League. En bas de tableau, Clermont et Lorient sont relégués, alors que Metz devra passer par les barrages de Ligue 2. Maintenant que tout est bouclé, il est temps de dresser le bilan et donc l’équipe-type du championnat de France 2023-24, par la rédaction FM.

Monaco et Brest bien représentés

Au départ de notre formation en 4-3-3, on retrouve logiquement Gianluigi Donnarumma (PSG / 25 ans). Récompensé du titre de Champion de France et de meilleur gardien de la saison, le portier italien (10 clean-sheets en 25 matches) aura fait preuve d’une très belle régularité dans les cages parisiennes et aura sauvé plusieurs fois le PSG de la catastrophe. Pour la charnière centrale, nous avons choisi Jean-Clair Todibo (Nice / 24 ans), qui aura tenu l’arrière-garde des Aiglons, meilleure défense du Championnat, et aura joué 30 matches. Avec lui, on retrouve Wilfired Singo (Monaco / 23 ans). Arrivé cet été sur le Rocher depuis le Torino, l’Ivoirien est rapidement devenu indispensable et s’est montré plus qu’important dans la défense monégasque avec 24 titularisations en 24 matches joués.

Sur l’aile droite, les performances de Tiago Santos (LOSC / 21 ans) ne sont pas passées inaperçues. Avec 29 matches joués (1 but, 2 passes décisives), il a disputé l’intégralité des matches de son équipe en 2024 jusqu’à sa blessure lors de la 33e journée, contre Nantes. De l’autre côté, Bradley Locko (Brest / 22 ans) l’une des nombreuses révélations brestoises au cours de cette saison, a logiquement été récompensé et figure dans le couloir gauche après ses 33 titularisations en autant de matches. Au milieu de terrain, devant la défense, nous avons choisi de mettre Vitinha (PSG / 24 ans). Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, le Portugais de 24 ans est peut-être le meilleur Parisien de la saison. Il est associé à Pierre Lees-Melou (Brest / 30 ans), également un grand artisan de l’épopée réalisée par le Stade Brestois 29. Pour sa meilleure saison, le numéro 20 du SB29 (4 buts en 29 matches) a rayonné.

Un trio d’attaque Mbappé-Lacazette-Aubameyang

Pour compléter l’entre-jeu, l’international français Youssouf Fofana (Monaco / 25 ans) complète ce milieu. Déjà très bon ces dernières années, il a gagné en leadership et a pareillement réussi à se montrer décisif dans les moments importants. Pour le trio d’attaque, Kylian Mbappé (PSG / 25 ans) est évidemment présent. Meilleur buteur de L1 avec 27 réalisations, le numéro 7 tient logiquement sa place sur le côté gauche. Avec lui et malgré des débuts contrastés dans la cité phocéenne, Pierre-Emerick Aubameyang (OM / 34 ans) est monté en puissance, au point de devenir un pilier essentiel du collectif marseillais. Avec 17 buts et 8 passes décisives en 34 matches, le Gabonais de 34 ans mérite sa place dans ce onze.

Enfin, à la pointe de notre attaque, il était impossible de se passer d’Alexandre Lacazette (OL / 32 ans). Mis au placard par Fabio Grosso en début de saison, le capitaine de l’OL s’est réveillé pour sauvé son équipe et aller jusqu’à l’emmener en Ligue Europa. Bon dans le jeu et décisif avec 19 buts et 2 passes décisives en 29 journées, le Général a su redresser sa troupe. Parmi les joueurs qui auraient pu mériter une place dans ce onze, on retrouve notamment Lucas Chevalier (Lille / 22 ans), Lucas Hernández (PSG / 28 ans), Nabil Bentaleb (LOSC / 29 ans), Ousmane Dembélé (PSG / 27 ans), Romain Del Castillo (Brest / 28 ans), Takumi Minamino (Monaco / 29 ans), Edon Zhegrova (Lille / 25 ans) et Leny Yoro (Lille / 18 ans).