FC Barcelone : 5 joueurs sont très proches d’un départ !

C’est un été très animé et compliqué qui attend le FC Barcelone. Déjà, il y a le cas Xavi, à régler une fois encore. Enième retournement de situation, alors qu’il y a quelques semaines seulement, l’entraîneur et Joan Laporta officialisaient la continuité de l’ancien milieu de terrain. Mais voilà que tout indique qu’il va être mis à la porte, la faute à une sortie médiatique que le président n’aurait pas apprécié.

En plus de ça, il faut composer avec une situation financière non-loin d’être dramatique. Comme révélé par la presse espagnole, le club doit trouver 100 millions d’euros avant la fin du mois de juin, et ce, juste pour pouvoir se plier à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, qui permettrait aux Catalans de pouvoir utilisé chaque euro qui entre dans les caisses du club pour pouvoir se renforcer. Au moment où on écrit ces lignes, le club ne peut enregistrer aucune arrivée.

Des scènes d’adieu

Forcément, il va falloir faire de grosses ventes pour faire entrer de l’argent. Et vite. Comme l’indique Relevo, plusieurs joueurs sont sur le départ. Surtout, le média espagnol n’a pas loupé un détail de l’après-match, pendant lequel les joueurs en question ont fait des photos dans le stade avec leurs familles, dans ce qui semblait clairement être des adieux. Ces joueurs en question ne sont autres que Frenkie de Jong, Raphinha et Ronald Araujo, trois joueurs avec une forte valeur marchande et annoncés comme candidats sérieux à un départ depuis des mois déjà. Le cas du Brésilien est encore plus flagrant, puisqu’il est resté assez longtemps sur la pelouse de Montjuic, accompagné de sa famille.

Il a été, avec Araujo, le dernier à quitter la pelouse, alors qu’il est convoité en Premier League et en Arabie saoudite, là où l’Uruguayen est suivi de très près par le Bayern. Oriol Romeu et Marcos Alonso ont aussi été acteurs de scènes ressemblant à des adieux, et les deux hommes, cantonnés à un rôle très secondaires, vont quitter le club sans trop de doutes pendant l’été. Les prochaines semaines devraient être riches en actualité mercato en Catalogne.