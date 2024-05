La liste de la Croatie pour l’Euro 2024 avec Modric et Perisic mais sans Caleta-Car

Alors que l’Euro 2024 débutera à partir du 14 juin prochain, les listes des différentes sélections commencent à sortir. Ce lundi, la Croatie a annoncé les 26 joueurs qui porteront le maillot des Vatreni durant la compétition. On retrouve ainsi les stars comme Josko Gvardiol (Manchester City), Mateo Kovacic (Manchester City) et Luka Modric (Real Madrid).

La suite après cette publicité

Devant, on retrouve Ivan Perisic de l’Hajduk Split qui fait son retour après une longue blessure aux ligaments croisés. En revanche, le Lyonnais Duje Caleta-Car n’est que réserviste tout comme Borna Barisic des Glasgow Rangers. Les Croates débuteront le 15 juin prochain contre l’Espagne et affronteront la Macédoine du Nord (3 juin) et le Portugal (8 juin) en préparation.

La liste de la Croatie

Gardiens : Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos) et Nediljko Labrovic (Rijeka)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Martin Erlic (Sassuolo) et Marin Pongracic (Lecce)

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsbourg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (RB Salzbourg) et Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

La suite après cette publicité

Attaquants : Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna) et Marco Pasalic (Rijeka)

Réservistes : Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Olympique Lyonnais), Kristijan Jakic (Augsbourg), Dominik Kotarski (PAOK), Toni Fruk (Rijeka), Marin Ljubicic (LASK), Igor Matanovic (Kalsruhe), Niko Kristian Sigur (Hajduk Split) et Petar Sucic (Dinamo Zagreb)