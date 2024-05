Bundesliga : l’équipe type de la saison 2023/2024

Comme nous allons le faire pour les cinq plus grands championnats européens, nous proposons notre onze type de la saison pour la Bundesliga. Dans les buts on a hésité entre deux joueurs avec Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) ou Alexander Nübel (Stuttgart) mais on a finalement opté pour l’ancien portier de Monaco qui s’est parfaitement relancé avec les Souabes. Pas de panique pour le Bayer Leverkusen qui monopolise la majorité des places dans ce onze. Déjà en défense, le trio Edmond Tapsoba, Jonathan Tah et Odilon Kossounou a pris place. Avec seulement 19 buts encaissés, la charnière type de Xabi Alonso a apporté une grande sérénité. Dans les rôles de pistons, il était aussi impossible de passer à côté de Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) et Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

La suite après cette publicité

Les deux pistons du Werkself ont brillé de mille feux avec respectivement 9 buts et 9 offrandes en 31 matches pour le Néerlandais ainsi que 10 buts et 14 passes décisives en 33 matches pour l’Espagnol. Au milieu, un sixième joueur du Bayer Leverkusen prend place avec Granit Xhaka. Quittant Arsenal pour revenir en Bundesliga, l’ancien du Borussia Mönchengladbach s’est affirmé comme le patron du nouveau champion d’Allemagne. À ses côtés, on a décidé de valoriser la révélation Angelo Stiller (Stuttgart). Formé au Bayern Munich, le jeune milieu de terrain a été l’un des cadres de Sebastian Hoeness. Précieux dans la belle deuxième place de Stuttgart, il a apporté créativité et équilibre aux Souabes. Le septième et dernier joueur du Bayer Leverkusen de ce onze est Florian Wirtz. Meilleur joueur du championnat, il a franchi un cap colossal à seulement 21 ans. Avec 11 buts et 12 offrandes en 32 matches, le natif de Pulheim a bien mérité cette place dans le onze. Devant, on retrouve évident le meilleur buteur du championnat Harry Kane (Bayern Munich). Malgré la saison décevante de son club, l’attaquant anglais a brillé en Bundesliga pour sa toute première saison en dehors de l’Angleterre. Il a marqué 36 buts en 32 matches. Pas forcément attendu au casting, Serhou Guirassy (Stuttgart) se place à ses côtés. Excellent cette saison, notamment en début d’exercice, le Guinéen a réalisé la plus belle saison de sa carrière à 28 ans. Il est désormais crédité de 28 buts en 28 rencontres.