La liste de l’Ukraine pour l’Euro 2024 avec Zinchenko et Mudryk

Placée dans le groupe E avec la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie pour l’Euro 2024, l’Ukraine se présente avec une équipe classique pour la compétition et sans grand absent. Ainsi, on retrouve les principales stars comme Andriy Lunin le gardien du Real Madrid, Oleksandr Zinchenko d’Arsenal ou encore Mykhaylo Mudryk de Chelsea.

Une équipe de 26 noms qui a été publié par le sélectionneur Serhiy Rebrov auxquels s’ajoutent les sept réservistes suivants : Yakiv Kinareykin (Dnipro -1), Ivan Nesterenko (Vorskla Poltava), Artem Smolyakov (Polissya Zhytomyr), Maksym Dyachuk (Dynamo Kiev), Matviy Ponomarenko (Dynamo Kiev), Artem Shulyanskyi (Oleksandriya), Mykola Kukharevych (Swansea).

La liste de l’Ukraine

Gardiens : Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica) et Andriy Lunin (Real Madrid)

Défenseurs : Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro -1), Maksym Taloverov (LASK) et Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr)

Milieux de terrain : Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Victor Tsygankov (Girona), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Ruslan Malinovskyi (Genoa) et Sergiy Sydorchuk (Westerlo)

Attaquants : Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valence) et Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)

Réservistes : Yakiv Kinareykin (Dnipro -1), Ivan Nesterenko (Vorskla Poltava), Artem Smolyakov (Polissya Zhytomyr), Maksym Dyachuk (Dynamo Kiev), Matviy Ponomarenko (Dynamo Kiev), Artem Shulyanskyi (Oleksandriya), Mykola Kukharevych (Swansea)