Florian Wirtz élu meilleur joueur de Bundesliga

Une saison de rêve pour Florian Wirtz. Le milieu offensif de 21 ans a été stratosphérique dans le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Maître à jouer de sa formation, il a affolé les compteurs pour emmener son club vers le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire.

La suite après cette publicité

Avec 11 buts et 12 offrandes en 32 matches, il a su se montrer régulièrement décisif et a souvent fait la différence. Son triplé contre le Werder Brême (5-0) a notamment assuré le titre au Bayer Leverkusen dans une saison de tous les records. Il succède ainsi à Erling Haaland (2021), Christopher Nkunku (2022) et Jude Bellingham (2023).