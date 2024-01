Le Barça est en colère contre Rafa Marquez

Une déclaration qui n’est pas passée. Alors que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison, Rafael Marquez, ancien blaugrana et actuel entraîneur de la réserve catalane, s’est présenté comme son potentiel successeur. «Devant une telle opportunité, vous ne pouvez pas lui dire non. Et si cela arrive, j’essaierai d’être disponible et d’essayer de faire de mon mieux», a-t-il annoncé en conférence de presse, seulement quelques heures après l’annonce de Xavi.

Et en coulisses, cette réponse fait jaser. Comme le souligne le quotidien Sport en Espagne, les dirigeants barcelonais sont en colère contre le Mexicain de 44 ans. Ils ne comprennent pas qu’avec son expérience, Rafa Marquez ait pu prononcer ces mots alors que la tempête Xavi naissait. Ils considèrent son action comme maladroite et inopportune, qui nuit à l’environnement du Barça.