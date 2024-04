OM-Nice : Daniel Riolo flingue l’arbitrage

Hier soir, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice se sont affrontés en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les deux formations se sont quittées sur un match nul rageant (2-2). En effet, plusieurs décisions de l’arbitre ont été pointées du doigt, entre l’expulsion de Faris Moumbagna et le pénalty accordé aux Marseillais après visiblement une faute de Mohamed Ali Cho qui dégageait le ballon. Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo s’est révolté contre ces nouvelles erreurs d’arbitrage.

«Ce n’est pas possible… Les erreurs d’arbitrage sont de plus en plus graves. Ce n’est plus une petite question d’appréciation, là. Si ce soir, il existe une seule personne pour nous dire qu’il y a penalty pour l’OM, je veux l’entendre. Je veux connaître l’argument. Et pareil pour le deuxième carton jaune de Moumbagna. De la compensation ? On ne peut pas raisonner comme ça. L’arbitrage ne peut pas se faire avec de la compensation. C’est une addition d’incompétences, là. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l’arbitrage en France vienne nous expliquer les décisions de ce soir !» L’OM comme Nice doivent être de son avis.