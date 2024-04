Habib Beye veut voir le PSG remporter la Ligue des Champions !

Invité de Génération After, jeudi soir sur RMC, Habib Beye est revenu sur son rôle de consultant et d’entraîneur. Si ce dernier a ouvert la porte à l’OM, il a également commenté l’actualité du PSG, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré son passé au sein du club marseillais, le technicien de 46 ans, aujourd’hui sur le banc du Red Star, n’a pas hésité à donner sa préférence pour le club de la capitale quant à une possible victoire finale sur la scène européenne.

«Je ne me positionne pas comme celui qui doit commenter l’équipe française, le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas mon rôle. C’est peut-être le rôle du journaliste mais ce n’est pas du tout celui du consultant. On peut nous reprocher plein de choses mais personnellement, je n’ai pas peur de le dire, je serais très content que le PSG remporte la Ligue des champions parce que c’est une équipe française. La seule chose, c’est que quand le PSG joue l’OM, tout le monde sait où est mon coeur et ma préférence». Voilà qui est dit !