LdC : l’arbitre de PSG - Dortmund est connu

L’UEFA a annoncé ce dimanche le nom de l’arbitre qui officiera, mardi soir, au Parc des Princes, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Il s’agira de Daniele Orsato, qui avait déjà arbitré les Parisiens la saison dernière lors du huitième de finale retour de C1 perdu face au Bayern Munich (2-0).

En 2020, l’Italien était également au sifflet de la finale, toujours entre les Rouge et Bleu, et les Munichois. Mardi, il sera assisté de ses compatriotes Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Battu 1-0 au match aller, Paris devra renverser la vapeur devant son public pour espérer atteindre la finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire.