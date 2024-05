Discipline : Metz va demander le retrait du carton rouge de Georges Mikautadze

Metz ne digère toujours pas. Renversé par le Stade Rennais sur le fil à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1 (2-3), samedi, le club à la Croix de Lorraine s’est compliqué la tâche dans la quête de son maintien. Condamnés à aller chercher des points contre Strasbourg le week-end prochain pour préserver leurs chances de rester au sein de l’élite sans passer par les barrages, les Mosellans devront néanmoins composer sans Georges Mikautadze, exclu pour une obstruction sur Arnaud Kalimuendo. S’estimant lésée par cette décision arbitrale, la direction messine envisage d’aller plaider la cause de l’attaquant géorgien, impliqué sur 13 des 18 buts inscrits par son équipe en 2024, devant la commission de discipline de la LFP.

«Aujourd’hui, le FC Metz a fait moins d’erreurs, mais l’arbitre en a fait beaucoup trop. J’irai à la commission de discipline de la Ligue, non pour contester, mais pour faire regarder les images. La VAR a appelé l’arbitre pour lui dire qu’il n’y avait pas carton rouge et il a gardé cette décision incompréhensible… On va essayer d’expliquer à cette commission que ce carton rouge n’aurait jamais dû exister», a indiqué le directeur du football du FC Metz, Pierre Dréossi, auprès de France Bleu Lorraine.