Georges Mikautadze évoque son avenir à l’OL

Joueur de l’Olympique Lyonnais depuis cette saison, Georges Mikautadze affiche un bilan plus que prometteur (16 buts, 11 passes décisives en 44 matches). Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant géorgien de 24 ans a fait le point sur sa première saison à l’OL. Une année marquée par sa concurrence avec Alexandre Lacazette.

«Elle est bonne. Avec l’enchaînement des matchs, j’ai pu avoir plus de temps de jeu et être de plus en plus décisif. Je suis arrivé, pas dans un nouveau club, car c’est celui que je connais le mieux, mais avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach. Ça a pris le temps que ça a pris, mais c’est validé. Je suis quelqu’un qui ne me prend pas la tête. Je joue mon football comme je sais le faire. Je suis content que ça aille mieux. Non, ce n’est pas si facile de revenir, mais je suis content que maintenant ça marche bien», a-t-il déclaré, avant d’évoquer son avenir chez les Gones. «J’ai envie de marquer l’histoire du club. Je vais marquer des buts, j’en ai marqué et j’en marquerai encore». C’est dit.