OM : son avenir, la Ligue des Champions… Pablo Longoria lâche ses vérités

C’est un dernier rush endiablé qui attend l’OM en cette fin de saison. 2es de Ligue 1 mais très loin derrière le PSG (20 points de retard), les Phocéens ne peuvent pas en dire autant sur leurs poursuivants. À trois journées de la fin du championnat, six équipes se tiennent effectivement en 4 points, et il y aura donc forcément des déçus dans 15 jours. Les hommes de Roberto De Zerbi espèrent ne pas en faire partie, et ils n’ont de toute façon pas trop le choix.

Structuré comme un club européen, l’OM ne peut plus se permettre de louper une nouvelle qualification en Ligue des Champions, et Pablo Longoria s’est d’ailleurs évertué à le répéter ces derniers mois. Ce vendredi soir à l’occasion du match des Légendes pour célébrer les 125 ans de l’OM, le patron marseillais s’est exprimé au micro de RMC Sport, et il a réaffirmé son optimisme pour cette fin de saison. «Chaque semaine, on se concentre sur le prochain match. Une semaine, un match. C’est ce que je demande à tout le monde», a d’abord confié Longoria.

Un départ n’est pas à l’ordre du jour même si son avenir dépendra des résultats

«On est dans une position qui permet d’avoir un avantage psychologique par rapport aux autres. Si on fait notre boulot, on atteindra nos objectifs. C’est la meilleure façon de gérer la situation actuelle. On se concentre sur le match contre Lille. Puis Le Havre», a-t-il ajouté, alors que l’OM se déplace chez le LOSC ce dimanche dans un match qui pourrait presque être décisif dans la course à la C1. Et qu’en est-il de son avenir ?

Arrivé à Marseille en 2020 en tant que directeur sportif, le natif d’Oviedo a ensuite fait ses preuves avant d’être nommé président du club. Et de toute évidence, il n’a pas l’intention de quitter le navire, en tout cas tant que les résultats seront là. «Un autre homme à l’OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club. J’espère que mon passage va durer le plus longtemps possible mais ça dépend des résultats. On est tous dépendant des résultats.» C’est la loi du football.