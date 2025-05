Ligue 1 : Nice l’emporte contre Reims et se place sur le podium

Avant d’entrer dans le grand final de cette Ligue 1 avec les multiplex des deux dernières journées, l’OGC Nice recevait le Stade de Reims et devait absolument s’imposer pour rester dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions. De son côté, le SDR, enfin dans une bonne dynamique, avait également l’occasion de frapper fort en allant chercher la victoire pour faire un très grand pas vers le maintien en Ligue 1. Mais rapidement, les Aiglons ont bien lancé le match.

Dominateurs devant leur public, les hommes de Franck Haise ont continué sur leur belle lancée après avoir mis fin à l’invincibilité du Paris Saint-Germain la semaine dernière. Sur un long ballon de Melvin Bard dans la surface rémoise, Diouf et sa défense n’ont pas communiqué et une mauvaise sortie offrait à Sanson le ballon de l’ouverture du score (1-0, 15e). Par la suite, Nice n’a quasiment rien montré, mais Reims n’en a pas assez profité, à l’image d’une frappe de Koné trop facile pour Bulka (45e).

Reims a manqué de justesse

En revanche, c’est lors de la deuxième période que les Champenois ont enfin enclenché la vitesse supérieure. Moins en maîtrise, Nice offrait des espaces à ses adversaires et Atangana manquait un bon coup d’égaliser (67e). Quelques instants plus tard, Bard se loupait complètement et offrait encore une contre-attaque à Reims. Mais Diakhon voyait sa frappe être détournée par Bulka (74e). La pression s’intensifiait pour les Azuréens, qui ne parvenaient plus à se montrer dangereux.

Mais après une nouvelle occasion absolument loupée (90e+3), Reims a manqué l’occasion d’aller chercher le match nul. Dans un match assez pauvre techniquement des deux côtés, c’est donc l’OGC Nice qui assure l’essentiel et grimpe sur le podium avant un déplacement à Rennes. De son côté, Reims a encore son destin en main pour assurer son avenir en Ligue 1 et devra faire mieux contre l’ASSE.