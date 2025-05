Son avenir, le mercato du Stade Rennais : les annonces d’Habib Beye

Intronisé le 30 janvier à la tête du Stade Rennais, Habib Beye succédait à un Jorge Sampaoli mis à la porte après avoir laissé le club breton à la 16e place du classement, à deux points du premier relégable. Depuis, l’ancien consultant de Canal+ a dirigé 12 matches pour un bilan de 7 victoires et 5 défaites. Aujourd’hui, le SRFC pointe à la 11e place et s’est officiellement maintenu le week-end dernier malgré sa cuisante défaite contre l’OL (1-4). Un maintien qui a eu une conséquence sur le futur d’un Habib Beye souvent annoncé partant en raison d’un intérêt du président Arnaud Pouille pour son ancien protégé à Lens, Franck Haise.

« Tout dépend si je suis l’entraîneur de Rennes. Si vous dites ça, c’est que vous avez un doute. Contractuellement, je n’en ai pas. Je ne me projette pas aussi loin. Quand on est arrivé, cette équipe était 16e avec une moyenne de points qui ne lui permettait pas de rester en Ligue 1. (…) Il y avait un objectif qui était très clair : qui était de garder le club en Ligue 1. Mais on est allé plus loin de ce qu’on pouvait faire. (…) Ma clause, elle est claire, vous la connaissez, si le club est en Ligue 1, j’ai un an de contrat automatique. Oui, c’est officiel. Je suis l’entraîneur de Rennes contractuellement sauf si demain le club en décide autrement. Je vous ai dit que j’étais très content d’être à Rennes, on ne va pas se poser la question », a confié Beye en conférence de presse ce vendredi.

Pas de mercato XXL à prévoir

Conforté à son poste, Beye a-t-il déjà commencé à évoquer le mercato avec sa direction ? Pour rappel, Rennes a investi pas moins de 154 M€ cette saison pour se renforcer. Des dépenses XXL, dont la moitié a été réalisée cet hiver (Seko Fofana, Brice Samba, Anthony Rouault, Kyogo Furuhashi) pour aider le club à sauver rapidement de la relégation. Marqué au fer rouge par cet exercice galère alors que la famille Pinault veut jouer l’Europe, le SRFC prévoit-il un mercato estival ambitieux pour s’éviter autant de maux de tête ? Beye a été très clair à ce sujet.

«Non, il ne le sera pas. La situation n’a pas changé par rapport à il y a trois mois. (…) Le chantier sera ce qu’il sera, mais on doit ajuster des choses pour être beaucoup plus constants. Et repartir avec une préparation, un vécu commun. (…) On en discute. Vous savez très bien le contexte. Il y a des joueurs en prêt qui reviendront, donc il va y avoir un nombre de joueurs important. Il va falloir faire des choix sur l’avenir de certains joueurs. Il y a des joueurs qui définiront leur avenir de manière différente que le Stade Rennais. (…) On a le temps, les éléments sont déjà avancés pour travailler la saison prochaine». Le message est passé.