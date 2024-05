Ligue 1 : le FC Metz enrage contre l’arbitrage !

Metz a perdu pied en Moselle. De retour au Stade Saint-Symphorien, le FC Metz accueillait le Stade Rennais pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. 16e au coup d’envoi avec 29 points au compteur, le club à la croix de Lorraine devait impérativement oublier le cuisant revers essuyé la semaine passée contre le LOSC pour aller chercher des points devant son public en vue de sortir provisoirement de la zone rouge. Malgré de bonnes intentions offensives, le FC Metz a fini par payer ses maladresses défensives et sa perte de sang-froid en s’inclinant sur le fil face à son homologue breton, sauvé par Arnaud Kalimuendo (2-3). Au regard du visage conquérant affiché par les Messins en première période, il était difficile d’imaginer un scénario aussi cruel.

Entreprenants, les hommes de Laszlo Bölöni ont pris la rencontre par le bon bout, une nouvelle fois portés par Georges Mikautadze. Dans la lignée ce qu’il démontre depuis plusieurs semaines, l’attaquant géorgien a fait étalage de son talent pour montrer la voie à ses partenaires. Inspiré et précis, l’attaquant géorgien est venu tromper Steve Mandanda d’un subtil lob pour ouvrir la marque. Peu de temps après la première égalisation rennaise, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est mué en passeur décisif en lançant dans la profondeur Pape Diallo pour le second but de son équipe. Malgré tout, son activité sur le front de l’attaque messine aura été insuffisante. Sans doute frustré par la tournure des événements, le natif de Lyon s’est rendu coupable d’un geste d’humeur sur Arnaud Kalimuendo dans le temps additionnel lui valant un carton rouge.

Laissant ses partenaires à dix contre onze, le joueur de 23 ans, pensant un temps pouvoir revenir sur le pré à l’heure où l’officiel de la rencontre, Mr Ruddy Buquet, scrutait la VAR pour finalement confirmer sa décision, a assisté au revers des siens depuis les vestiaires. Une exclusion lourde de conséquence pour le promu en vertu des échéances à venir. «Il y a un moment clé quand il y a un jugement vraiment mauvais, le penalty. Lequel change pratiquement totalement le déroulement du match. Et cerise sur le gâteau, enfin ça dépend pour qui c’est le gâteau, il y a l’expulsion de Mikautadze. Je ne sais pas s’il faut hurler, pleurer, rigoler… je ne peux pas commenter. C’est incommentable. No comment. Je me pose une seule question. Est-ce que vraiment je suis prêt à parler pour vous dire vraiment ce que je ressens, ce qui est sur mon cœur ? Parce que si je fais ça, j’habite pas loin, j’achète tout de suite un billet pour aller à la commission de discipline et ils vont avoir raison, parce qu’il y a toujours une phrase ou un mot d’interprétation par lequel certains sont plus égaux que les égaux, plus sages que les sages, ont plus de droits que… voilà.», concédait amèrement László Bölöni en conférence de presse.

Dans la lignée des propos de son partenaire, Ismaël Traoré n’a pas caché sa colère au regard de certaines décisions prises par le corps arbitral, ce dont un penalty sifflé contre Metz pour un coup d’épaule de l’Ivoirien sur Arnaud Kalimuendo à la 70e minute à l’heure où les locaux menaient au score. «Honnêtement, à l’heure actuelle, je ne vais pas en parler, ça sert à rien. Ils nous ont toujours raison donc on va faire comme-ci ils avaient encore raison. Je pense qu’on s’est bien battu. Maintenant il y a des faits de jeu. Le contact, il existe 10 000 fois dans un match et il siffle penalty. Le carton de Mikautadze ? C’est handicapant mais on pourra rien faire pour changer ça. Si je suis en colère ? Normal, non ?», a lâché le joueur de 37 ans, abattu au micro de Prime Vidéo. Si tout reste encore possible pour les hommes de Laszlo Bölöni à deux journées du terme de la saison, ces derniers devront composer sans leur attaquant prolifique, décisif à 8 reprises sur ses 5 derniers matchs, à Strasbourg le week-end prochain. En attendant une décision de la commission de discipline ?