Liverpool - Tottenham : les compositions officielles

La fin de règne de Jürgen Klopp chez les Reds se fait dans une atmosphère plus pesante qu’espéré. Liverpool accueille Tottenham à 17h30 pour la 36e journée de Premier League, sans titre à jouer pour marquer le coup. Eliminés en Ligue Europa par l’Atalanta, distancés dans la course au titre en championnat, les hommes de Klopp ne peuvent qu’espérer finir sur une bonne série, pour valider la 3e place qui leur tend les bras avant le début d’un nouveau cycle.

Pour ce match, Klopp aligne Salah d’entrée, associé à Gakpo et Luis Diaz sur le front de l’attaque. Endo, Mac Allister et Elliott forment le milieu de terrain devant la charnière Quansah - Van Dijk, épaulée par Alexander-Arnold et Robertson. Côté Spurs, Son sera en pointe du 4-3-3, avec Kulusekski à droite et Johnson à gauche. Bissouma, Sarr et Bentancur seront au milieu.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk (cap.), Robertson - Elliott, Endo, Mac Allister - Salah, Gakpo, Luis Diaz

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Emerson Royal - Bissouma, Sarr, Bentancur - Kulusevski, Son (cap.), Johnson