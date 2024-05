Arne Slot annonce déjà son arrivée à Liverpool

Ce vendredi, Jürgen Klopp faisait face aux médias pour sa dernière conférence de presse chez les Reds, après neuf ans passés à Liverpool. Le technicien allemand de 56 ans s’était montré ému avant de disputer son dernier match de Premier League, contre Wolverhampton. «J’ai vécu la semaine la plus intense de ma vie. Dire au revoir n’est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela voudrait dire que le moment n’était pas le bon. Le moment était génial. Ce sera dur», a-t-il expliqué pour sa dernière.

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, les dirigeants de Liverpool avaient trouvé un accord total avec Arne Slot (45 ans) depuis quelques semaines déjà, l’entraîneur néerlandais du Feyenoord. Si, pour le moment, rien n’est officiel, le Néerlandais de 45 ans a d’ores et déjà annoncé son arrivée avant le dernier match d’Eredivisie, contre Excelsior dimanche. «Je peux confirmer que je deviendrai entraîneur de Liverpool l’année prochaine», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Arne Slot à hâte d’y être

«Jusqu’à présent, je n’y pensais pas en préparant ce dernier match de la saison, mais c’est maintenant que tout commence. Le sentiment est plus fort maintenant. C’est pourquoi je suis un peu en retard en conférence de presse, parce que je voulais dire au revoir à certaines personnes personnellement et prendre du temps pour elles, plus que leur serrer la main. Alors oui, l’excitation grandit», a-t-il ajouté, en remerciant l’ensemble des personnes qu’il a croisées lors de son passage à Feyenoord.

Pour l’enrôler, Liverpool a payé un montant entre 10 et 15 M€ au Stadionclub, puisqu’il était sous contrat avec la formation néerlandaise jusqu’au 30 juin 2026. Vainqueur de l’Eredivisie l’an dernier, puis de la Coupe des Pays-Bas cette saison, le manager de 45 ans devrait désormais être officialisé dans peu de temps à la tête de Liverpool. Le début d’une nouvelle ère, où il aura la lourde tâche de faire aussi bien, et même mieux, que Jürgen Klopp.