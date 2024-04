Liverpool a trouvé un accord total avec son nouvel entraîneur

Les supporters de Liverpool attendaient la nouvelle depuis le 26 janvier. Date à laquelle Jürgen Klopp annonçait qu’il allait «*quitter le club de Liverpool à la fin de la saison, dans un entretien accordé du média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu (…) Je suis à court d’énergie. Je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore*».

Une sortie étonnante et inattendue qui avait surpris au niveau du timing, puisque Liverpool était encore en lice pour remporter la Ligue Europa et la Premier League. Mais il fallait rapidement digérer l’annonce et Liverpool s’était mis à chercher un successeur. Le nom de Xabi Alonso, héroïque entraîneur du Bayer Leverkusen, avait rapidement pris de l’ampleur. Une piste écartée après la volonté de l’ex-milieu des Reds de continuer chez l’écurie encore invaincue en Europe.

Liverpool a payé entre 10 et 15 M€ au Feyenoord

L’autre option était Rúben Amorim, le manager du Sporting Portugal, qui a, lui aussi, décliné la proposition et se dirige plutôt vers un autre club de Premier League. Il fallait alors trouver rapidement un nom et on apprenait récemment que le club rouge s’était mis d’accord avec Arne Slot (45 ans) depuis quelques jours, l’entraîneur néerlandais du Feyenoord. Et ce vendredi soir, The Athletic nous rapporte que Liverpool et le club d’Eredivisie se sont mis d’accord pour qu’Arne Slot devienne le successeur de Jürgen Klopp, à Anfield.

Pour l’enrôler, Liverpool a payé un montant entre 10 et 15 M€ au Stadionclub, puisqu’il était sous contrat avec la formation néerlandaise jusqu’au 30 juin 2026. Une première offre de 9 millions d’euros avait été rejetée par Feyenoord, mais les deux parties sont désormais parvenues à un accord. Vainqueur de l’Eredivisie l’an dernier, puis de la Coupe des Pays-Bas cette saison, le manager de 45 ans va donc bientôt être officialisé à la tête de Liverpool et aura la lourde tâche de passer après l’ère Klopp.