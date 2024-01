Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool !

8 octobre 2015. Un visage nouveau venait bousculer la hiérarchie des entraîneurs de Premier League : Jürgen Norbert Klopp. Ce dernier succédait à un certain Brendan Rodgers, limogé seulement quelques semaines après le début de la saison 2015-2016 en raison de résultats sportifs décevants pour un club de la trempe de Liverpool, qui ne traversait pas la période la plus faste de son histoire. Il s’agissait là de la première expérience à l’étranger du natif de Stuttgart, après avoir fait ses gammes en Allemagne, après Mayence et le Borussia Dortmund, club avec lequel il se révèle au grand public.

La suite après cette publicité

Très vite à la tête des Reds, il devient la véritable coqueluche des pensionnaires d’Anfield, qu’il emmène d’abord en finale de la Ligue Europa dès sa première saison avant de lui faire passer un cap au fil des années. Le natif de Stuttgart remet le nom du Liverpool FC non seulement parmi les grands d’Angleterre mais aussi d’Europe. Il aura tout gagné avec les Scousers, avec un effectif qu’il aura construit de ses propres mains au fil des années : une Premier League en 2020 (30 ans après le dernier sacre), deux finales de Ligue des champions dont une remportée en 2019, une Supercoupe d’Europe ainsi que tous les trophées nationaux possibles (FA Cup, League et Community Shield). Mais au milieu de sa neuvième saison (2023-2024), le coach de 56 ans a fait une annonce retentissante quant à son avenir.

À lire

Liverpool : la folle stat de Jürgen Klopp

«Je suis à court d’énergie…»

«Je vais quitter le club à la fin de la saison, a-t-il déclaré dans un entretien accordé du média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu.» Une véritable bombe pour les supporters liverpuldiens, alors qu’il avait signé un nouveau bail jusqu’en 2026 il y a moins de deux ans, preuve de la belle histoire d’amour entre Klopp et Liverpool. Le technicien outre-Rhin explique néanmoins ses raisons sur la fin d’aventure à venir avec les Reds.

La suite après cette publicité

«Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité.» Six trophées, une prestance retrouvée à l’échelle du Vieux Continent, une philosophie de jeu bien installé durant des années : Jürgen Klopp aura réussi sa mission de marquer à jamais l’histoire du Liverpool FC, en bonne route pour aller chercher une deuxième Premier League sous ses ordres cette saison.