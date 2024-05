Euro 2024 : Robert Lewandowski craint l’équipe de France

Éliminé par le PSG de Kylian Mbappé cette saison en Ligue des Champions, Robert Lewandowski s’apprête à retrouver la star tricolore dans un peu plus d’un mois, mais cette fois dans d’autres circonstances : lors de l’Euro en Allemagne. Forcément, le capitaine polonais espèrera créer l’exploit en battant les Bleus, bourreaux des Biale Orly lors du dernier Mondial. Mais l’attaquant du FC Barcelone reste bien conscient de la montagne qui se dresse devant lui, d’autant plus face à l’un des grands favoris du tournoi.

La suite après cette publicité

«Le 25 juin, je sais que nous affrontons la France et que ça se passera à Dortmund, confie le Polonais dans un entretien accordé au Parisien (…) Ce sera le dernier match de poules donc j’espère que la France aura déjà gagné ses deux matchs pour que ce soit peut-être un peu plus facile à jouer ! Nous savons que la France est le favori pour remporter l’Euro. C’est un gros challenge, mais nous sommes prêts et on se battra jusqu’à la dernière minute pour marquer des points (…) La France ? Cette équipe est incroyable. Il y a des footballeurs tellement talentueux. Bien sûr en attaque, je peux citer Kylian, « Ous » (Dembélé), Griezmann. Sur le banc vous avez des joueurs incroyables qui sont prêts à se battre. Vous pourriez jouer l’Euro avec deux ou trois équipes différentes et probablement que les deux équipes iraient en demi-finale de la compétition ! C’est un privilège.»