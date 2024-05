EdF : Olivier Giroud s’enthousiasme du retour de N’Golo Kanté

Présent logiquement dans la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro, Olivier Giroud a découvert hier le retour d’un ancien coéquipier en Bleu : N’Golo Kanté. L’attaquant du Milan AC et le milieu d’Al-Ittihad, qui ont joué ensemble en club lorsqu’ils étaient à Chelsea, vont donc se retrouver, pour le plus grand plaisir d’Olivier Giroud.

« Je suis ravi de retrouver mon bon pote. C’est génial pour lui, « NG » est un rayon de soleil. On a passé plusieurs années ensemble chez les Bleus. On a aussi été partenaires à Chelsea (entre janvier 2018 et juin 2021) avec d’autres titres à la clé (Cup, Ligue Europa et Ligue des Champions) », a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Olivier Giroud et N’Golo Kanté font partie des rares rescapés vainqueurs de la Coupe du Monde 2018. Mis à part ces deux joueurs, il ne reste plus qu’Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.