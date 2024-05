Phil Foden élu joueur de la saison de Premier League

Si Pep Guardiola l’a qualifié en mars de «meilleur joueur de la Premier League» ce n’est pas par hasard. Les paroles de l’entraîneur des Skyblues se sont révélées prophétiques puisque le milieu offensif a bel et bien reçu le titre meilleur joueur de la saison. Il a obtenu cette prestigieuse distinction grâce au vote du public, combiné au plébiscite d’un panel d’experts. C’est la 4e fois de suite (et la 5e saison consécutive) qu’un joueur de Manchester City est sacré après Kevin De Bruyne (2019/2020 et 2021/2022), Ruben Dias (2020/2021) et Erling Haaland (2022/2023).

Il devance une solide concurrence incarnée par son coéquipier Haaland mais aussi Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) et Ollie Watkins (Aston Villa). L’Anglais de 23 ans a brillé de mille feux cette saison, marquant à 17 reprises et délivrant 8 passes décisives en 34 matchs de championnat. Il aura l’occasion d’améliorer ses statistiques demain lors de la 38e et dernière journée de championnat avec la réception de West Ham, et de remporter un nouveau titre de Premier League. Ça serait déjà son 6e.