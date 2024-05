EdF : Alexandre Lacazette soutenu par Orel Mangala

Alexandre Lacazette fait l’unanimité à Lyon. C’était le cas lors de son premier passage. C’est encore et toujours le cas aujourd’hui lors de sa deuxième expérience entre Rhône et Saône. Mais loin de ses terres lyonnaises, le footballeur âgé de 32 ans divise. Récemment, son cas a été au centre des débats à l’occasion des Trophées UNFP de notre chère Ligue 1. Lors de l’annonce des footballeurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur du championnat, le buteur de l’OL n’a pas été nommé. Kylian Mbappé (PSG), qui a été sacré; Ousmane Dembélé (PSG), Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Pierre Lees-Melou (Brest) et Edon Zhegrova (Lille) lui ont été préférés. Dès l’annonce des candidats retenus, les supporters des Gones se sont offusqués sur les réseaux sociaux. Ils n’ont pas compris l’absence du capitaine lyonnais, auteur de 17 buts et de 2 assists cette saison. Il est d’ailleurs actuellement troisième meilleur buteur de l’exercice 2023-24, derrière KM7 et Jonathan David mais devant PEA et bien d’autres. Le Général paye sûrement sa première partie de saison compliquée avec l’OL, même si par la suite il a été très impressionnant et qu’il a porté les siens. Cela n’a pas été suffisant pour se faire une place parmi les cinq nommés aux Trophées UNFP. Même chose concernant l’équipe de France. Alexandre Lacazette n’a pas été sélectionné pour participer au prochain championnat d’Europe en Allemagne (14 juin au 14 juillet).

Ce qui n’est pas vraiment une surprise. DD boude le buteur depuis des années. Sa dernière apparition sous le maillot frappé du coq remonte au 14 novembre 2017 lors d’un amical face à l’Allemagne (2-2). Depuis, plus rien. Le compteur de sélections de "Lacaz" reste bloqué à 16 capes (3 buts). Même si tout le monde s’attendait à son absence, ce choix a encore fait jaser. Certains supporters ou observateurs n’ont pas compris cette décision, d’autant qu’il a été bien plus performant qu’un Randal Kolo Muani (PSG) par exemple. Il a aussi été cité parmi les grands oubliés de la liste par de nombreux médias, dont le nôtre. Mais le sélectionneur des Bleus, qui a visiblement du mal avec Lacazette, a tranché. Du côté de Lyon, ce choix a fait réagir. «Si j’étais Didier Deschamps j’aurais pris Alex Lacazette, c’est sûr», a confié Orel Mangala, qui devrait faire l’Euro avec la Belgique.