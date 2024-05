Quique Sánchez Flores quittera le FC Séville en fin de saison

FC Séville enregistre un nouveau départ. Quelques heures après l’officialisation de la fin de l’aventure de Jésus Navas chez les Nervionenses, c’est au tour de Quique Sánchez Flores de lui emboîter le pas. Ce samedi, l’actuel 12e de Liga a indiqué que le technicien de 59 ans ne sera pas conforté dans ses fonctions la saison prochaine. Une décision qui a été prise d’un «commun accord» entre les deux parties comme précisé par la formation andalouse via un communiqué.

«Le FC Séville et Quique Sánchez Flores ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat de l’entraîneur madrilène en tant qu’entraîneur-chef du FC Séville le 30 juin. Sánchez Flores est arrivé au club en décembre dernier, prenant en charge un total de 23 matchs, 20 en LALIGA EA SPORTS et trois en Copa del Rey, et il a encore les finales de championnat contre l’Athletic Club et le FC Barcelone devant lui», peut-on lire au sein du communiqué du club. Arrivé en décembre suite à la mise à l’écart de Diego Alonso, Quique Sánchez Flores va donc vivre ses derniers moments sur le banc sévillan.