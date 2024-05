Emmanuel Petit est perplexe sur le retour de N’Golo Kanté

Sa présence dans la liste a enthousiasmé tous les amoureux du football et des Bleus : N’Golo Kanté (33 ans) fait son retour en équipe de France. Une annonce surprise de Didier Deschamps pour celui qui est éloigné de l’équipe de France depuis près de deux ans et un match de Ligue des Nations contre le Danemark (1-2) au Stade de France. Les observateurs voient en son retour une opportunité d’apporter de l’expérience à un groupe encore globalement jeune. Cependant, pour Emmanuel Petit, champion du monde 1998, le fait que N’Golo Kanté ait évolué toute la saison en Arabie saoudite est un problème.

La suite après cette publicité

« J’ai vu plusieurs matchs du championnat saoudien depuis septembre et je reste sur la même impression, on est très loin du niveau européen. Au milieu de terrain, ils ont la latitude de pouvoir jouer, de contrôler le ballon, de se retourner, de faire des choses. Ils ne sont pas sous pression, il n’y a pas véritablement de dimension physique. C’est souvent une attaque-défense avec un no man’s land au milieu de terrain. Je suis ravi de revoir N’Golo Kanté en équipe de France parce que c’est un bonhomme que tout le monde adore, sa personnalité fait l’unanimité et tu sais qu’il te donnera tout ce qu’il a », a toutefois conclu Emmanuel Petit sur les ondes de RMC.