Thierry Henry livre son verdict sur les chances de titre d’Arsenal

La dernière fois qu’Arsenal a soulevé le titre de Premier League, Thierry Henry était encore chez les Gunners. En 2004, le Français avait même terminé la saison meilleur buteur de l’équipe des Invincibles. Vingt ans plus tard, Arsenal a enfin l’opportunité de gagner de nouveau le championnat anglais. Mais le destin de la compétition n’est plus entre ses mains : Manchester City est en position de force au classement avec deux points de plus que les Londoniens. Une situation qui laisse perplexe Thierry Henry quant aux chances de titre des Gunners.

« C’est dans les mains de City. (…) Je les ai déjà vu faire tellement de fois : le moment d’Aguero à l’époque, le match de Tottenham il y a quelques jours, je les ai déjà vu ne pas s’effondrer. Alors j’ai du mal à penser qu’ils vont échouer cette fois. Mais le fan en moi, d’un autre côté, pense : 'Hey, attendez, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer.' City est une équipe spéciale, j’espère juste qu’ils ne remporteront pas ce titre », a-t-il admis au micro de la BBC.