PSG : Bradley Barcola raconte comment il a trompé Araujo

Bradley Barcola aura été l’un des hommes décisifs du PSG lors de la qualification en demi-finales de Ligue des Champions la semaine dernière. Titulaire dans ce match retour face au Barça, l’ancien Lyonnais a été à l’origine de l’action qui a tout changé dans cette rencontre, celle menant au carton rouge de Ronald Araujo. Sur un long ballon de Nuno Mendes, l’attaquant prenait tout le monde de vitesse et décidait de se mettre en travers de la course de son adversaire pour obtenir au choix la faute fatale, ou le duel face à Ter Stegen.

«Je savais qu’il allait très vite, Araujo, rembobine Barcola dans un entretien accordé à RMC Sport. Sur cette action, je me suis dit que j’allais passer devant lui. Parce qu’au match aller, j’avais eu une action un peu similaire, mais je n’étais pas bien passé devant. Donc il m’avait rattrapé. Là, je me suis dit que j’allais directement passer devant lui et je savais qu’il ne pouvait rien faire. Soit il faisait faute, soit je faisais le un contre un.» L’Uruguayen a finalement concédé le coup-franc et laissé ses partenaires à dix, plongeant son équipe vers l’élimination.