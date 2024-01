Xavi annonce son départ du Barça

Après Jürgen Klopp ce vendredi, Xavi Hernandez a lui aussi dit stop. En difficultés ces dernières semaines sur le banc du Barça, où il avait multiplié les revers, d’abord face au rival éternel le Real Madrid en Super Coupe d’Espagne (4-1), puis en quarts de finale de Coupe du Roi face à Bilbao ce mercredi (4-2), et enfin en Liga face à Villarreal ce samedi (3-5) à domicile, l’entraîneur catalan a senti que le moment était venu de plier bagage.

A l’issue de la défaite fracassante subie aujourd’hui (le Barça n’avait plus concédé 5 buts à domicile depuis 61 ans), qui a par ailleurs permis au Real Madrid et Gérone de creuser l’écart au classement, la légende blaugrana a annoncé son départ du club à l’issue de la saison : «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle», a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos rapportés par le Barça.

Xavi ne se sent plus à sa place

Invité à donner plus d’explications sur cette annonce surprise, Xavi a formellement indiqué ne plus se sentir à sa place : «Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera», a-t-il ajouté, avant de préciser qu’il n’avait pas encore tenu informés ses joueurs de cette décision.

«Je ne l’ai pas dit aux joueurs, demain je leur parlerai, aujourd’hui je les ai vus très déçus, c’est une des raisons de ce changement, ils ne méritent pas la situation que nous traversons. Il y a une très bonne qualité humaine, une très bonne équipe et ce qui se passe est souvent inexplicable. Nous devons être courageux comme nous l’étions quand nous sommes arrivés, et ne pas nous accrocher à la position et au contrat. C’est une situation qui doit être tranchée de cette façon.» L’été s’annonce agité à Barcelone.