Real Madrid : Kylian Mbappé a fait une grande annonce !

Le rêve de Kylian Mbappé (25 ans) de devenir joueur du Real Madrid se rapproche de plus en plus, comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Mais en attendant l’officialisation de toutes les parties l’été prochain, plusieurs débats ont lieu dans les travées du Real Madrid et certaines personnes doutent déjà de l’intégration de l’attaquant français dans le système offensif madrilène et de la difficulté que Carlo Ancelotti pourrait rencontrer en installant Kylian Mbappé dans son rôle préféré, sur le côté gauche. Mais avec le développement de Vinicius comme grande arme offensive, bien secondé par son compatriote tout aussi dangereux Rodrygo, l’heure est forcément à la réflexion immédiate. Si le talent de Mbappé n’est plus à prouver, il sera important d’éviter l’embouteillage offensif dans la Casa Blanca.

Mais ce problème ne devrait pas en être un. En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS qui y consacre sa Une matinale, Kylian Mbappé acceptera avec plaisir le rôle d’avant-centre dans une position de numéro 9 dans la majorité des matchs qu’il disputera sous le maillot blanc du Real Madrid : «Kylian sait qu’en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Et s’il remporte aussi le Soulier d’Or, tant mieux pour lui. En jouant à neuf pour le Real Madrid, vous pouvez être excité à l’idée de marquer des buts», écrit le journal espagnol dans ses colonnes en citant les propos de l’entourage de l’international français.

Le Real est rassuré !

L’explication que Kylian Mbappé a donnée à ses proches est simple. S’il joue en tant que numéro 9 dans une équipe avec Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham voire même Diaz Brahim comme principaux passeurs et créateurs, il lui sera alors très facile d’augmenter son total de buts et ainsi d’accumuler encore plus de distinctions individuelles dont le Ballon d’Or qui reste un grand objectif pour le natif de Bondy. La motivation de Mbappé a joué en pointe de l’attaque madrilène serait totale, martèle AS. Ce sera ensuite au staff de Carlo Ancelotti de bien préparer les autres éléments offensifs déjà présents dans l’équipe à jouer toute l’année avec un numéro 9 bien différent de Jude Bellingham, Joselu ou précédemment Karim Benzema.

Le poste d’avant-centre est loin d’être inconnu pour la star parisienne, alors que le repositionnement de Mbappé, au profit de Randal Kolo Muan et Gonçalo Ramos, a été l’un des gros atouts forts de Luis Enrique. Cette saison, Kylian Mbappé cumule pas moins de 41 buts marqués lors des 43 matches officiels qu’il a disputés, soit quasiment une moyenne d’un but par match. Exactement les mêmes chiffres que l’année dernière, alors qu’il reste encre plusieurs rencontres à jouer. Nul doute que le capitaine des Bleus explosera son record personnel. En tout cas, le Real Madrid continue de préparer son attaque dévastatrice pour la saison prochaine.