C’est une nouvelle qui est en train de faire le tour de la presse au Portugal. D’après les informations du Correio da Manhã, Sérgio Conceição va quitter le FC Porto à la fin de la saison, quand son contrat arrivera à son terme. C’est la fin d’une histoire longue de 7 ans et de 10 titres remportés.

L’ancien coach du FC Nantes serait usé et frustré du manque de moyens mis à sa disposition par le club. Il s’en est même déjà plaint publiquement. Il n’a pas non plus apprécié les récentes déclarations de son président Pinto Da Costa. Le résultat des élections qui ont lieu en avril pour désigner le futur boss des Dragões n’y changera rien.