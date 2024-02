Bayern Munich : une affiche "Tuchel out" au centre d’entraînement

Rien ne va plus pour Thomas Tuchel. Moins d’un an après son arrivée au Bayern Munich, le technicien allemand ne fait plus l’unanimité. La défaite samedi face au Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga, a été celle de trop. Certains supporters ont réclamé le départ de TT.

La suite après cette publicité

En effet, Bild explique qu’une banderole avec le message "Tuchel out" (Tuchel dehors) a été retrouvée au centre d’entraînement de l’écurie allemande, à côté de l’entrée du parking souterrain. Un acte fort. Plus que jamais sous pression, l’ancien coach du PSG espère relever la tête très rapidement.