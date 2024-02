Le Bayern Munich tente un coup de poker pour Xabi Alonso

Le 6 février dernier, nous vous révélions les premiers contacts amorcés par Liverpool auprès de Xabi Alonso. Il faut dire que ce dernier émerveille le monde du football avec ce qu’il a bâti du côté du Bayer Leverkusen, imperturbable leader de Bundesliga après 21 journées. Pour Liverpool, la piste Xabi Alonso est jugée prioritaire dans la quête du successeur de Jürgen Klopp, qui a officialisé son départ à l’issue de la saison.

Le mariage semble logique, entre l’ancien joueur des Reds et un club qui cherche à entamer un nouveau cycle. D’autant qu’il a fait savoir autour de lui qu’il était intéressé par seulement 3-4 clubs. Ces clubs, ce sont ceux qu’il a fréquentés durant sa carrière de joueur. Le hasard fait toutefois bien les choses pour Xabi Alonso, puisqu’outre Liverpool, le Bayern Munich est également à la recherche de son futur coach.

Le Bayern le veut aussi, mais…

Cela ne vous aura pas échappé, le club bavarois traverse une grosse crise de résultats et de jeu. L’avenir de Thomas Tuchel s’est clairement obscurci et s’il parvient à rester en poste jusqu’à la fin de la saison, il apparaît très improbable de le voir poursuivre au-delà. Selon nos informations, qui confirment celles publiées par The Times aujourd’hui, le Bayern Munich veut aussi récupérer Xabi Alonso pour la saison prochaine.

Les dirigeants bavarois ont été marqués par la performance collective superbe du Bayer lors du duel du weekend dernier (3-0) et sont convaincus des capacités de Xabi Alonso. Problème, il va falloir aller vite. Car Liverpool en a bien fait sa priorité, et est prêt à formuler une offre à Leverkusen, où il est lié jusqu’en 2026, pour le récupérer cet été. Les Reds ont deux avantages, ils sont déjà certains de devoir prendre un nouveau coach, et selon nos informations, ils ont la préférence de Xabi Alonso, du moins à l’heure actuelle.