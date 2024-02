Liverpool passe à l’action pour Xabi Alonso !

« Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier. (Rires.) Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse ». Pablo Longoria l’a confié dans les colonnes de So Foot, il a tenté de convaincre Xabi Alonso de rejoindre l’OM, suite au départ de Jorge Sampaoli. Xabi Alonso a décliné, et pour cause, comme le raconte le président de l’OM : «il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre» .

Le Bayer Leverkusen a en tout cas eu le nez creux de faire confiance à l’entraîneur espagnol en 2022, dont l’expérience se limitait au banc de l’équipe réserve de la Real Sociedad. Cette saison, le Bayer caracole en tête de la Bundesliga et tient la dragée haute à l’ogre munichois. Forcément, les regards se sont tournés vers Xabi Alonso. Et l’Espagnol âgé de 42 ans se retrouve cité dans de nombreux papiers à travers l’Europe.

Selon nos informations, Liverpool a contacté son ancien joueur (2004-2009), suite à la décision de Jürgen Klopp de quitter le club à l’issue de la saison. Un coup de tonnerre que les dirigeants ont appris au mois de novembre, avant la révélation au grand public il y a quelques jours. Ils ont donc pu avancer sur des pistes, et clairement Xabi Alonso en fait partie, il est même en haut de la liste. Pour l’heure, Xabi Alonso assure être bien à Leverkusen, qu’il espère mener au titre en Bundesliga.

Mais lorsqu’on pense aux clubs qu’il est prêt à entraîner, comment écarter Liverpool de la liste, lui qui y a été un joueur fondamental, et adoré par les fans ? Le Real Madrid a récemment prolongé Carlo Ancelotti, et Thomas Tuchel, s’il n’est pas intouchable au Bayern Munich, ne semble pas en danger à court terme. Voilà pour les clubs qui pourraient séduire Xabi Alonso l’entraîneur, après avoir eu ses faveurs de joueur. Liverpool a en tout cas pris le dossier en main.