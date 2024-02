OM : Pablo Longoria a tenté le gros coup Xabi Alonso !

Dans une longue interview accordée à So Foot - à retrouver dans son intégralité ce jeudi 8 février - Pablo Longoria, le président de l’OM, est notamment revenu sur la valse des entraîneurs effectuée ces derniers mois sur la Canebière alors que Gennaro Gattuso officie désormais sur le banc olympien. L’occasion pour le dirigeant marseillais de justifier l’arrivée de Marcelino après le départ d’Igor Tudor. «Mon analyse, c’était qu’en maintenant la rigueur, la culture du travail et le rythme physique introduits par Igor Tudor, mais en y ajoutant un peu d’ordre, on pouvait avoir de meilleurs résultats». Avant cela, Longoria avait cependant deux autres idées en tête : Roberto De Zerbi et… un certain Xabi Alonso, actuellement sur le banc du Bayer Leverkusen et annoncé du côté de Liverpool pour succéder à Jürgen Klopp.

«C’était après Jorge (Sampaoli)», a tout d’abord précisé le dirigeant phocéen avant de détailler comment il avait tenté de l’attirer. «je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier. (Rires.) Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse». Et de conclure : «il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre». Sans rancune.