Invaincu, un club moldave termine troisième de son championnat

Connu pour avoir notamment battu 2-1 le Real Madrid lors de la phase de poules de la Ligue des Champions 2021/2022, le Sheriff Tiraspol a vécu une saison assez surprenante dans le championnat moldave. Invaincu tout au long de la saison, le club de Trasnistrie a pourtant échoué à la troisième place.

La suite après cette publicité

Leader la saison régulière avec 11 victoires et 3 nuls en 14 matches, le Sheriff Tiraspol a été victime du format du championnat. En effet, les six premiers pays de la phase régulière s’affrontent dans des play-offs aller-retour, mais ne conservent pas les points acquis. Avec 5 victoires et 5 nuls en 10 matches, le Sheriff Tiraspol compte 20 points comme le Zimbru Chișinău qui termine deuxième à la différence de but. Le Milsami Orhei qui a inscrit 21 points est champion.