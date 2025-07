Manchester City lâche 30 M€ pour son nouveau gardien

Après une saison ratée mais sauvée par une troisième place en Premier League, Manchester City a une ardoise à effacer. Les dirigeants maucuniens l’ont bien compris et ont déjà mis les moyens depuis le début du mercato : Tijjani Reijnders (55 M€), Rayan Aït-Nouri (36,8 M€), Rayan Cherki (36,5 M€) ou encore le prodige norvégien Sverre Nypan (15 M€) ont tous pris part au grand remaniement de l’effectif.

La suite après cette publicité

A priori, Manchester City a encore l’intention de se renforcer dans les jours à venir, et notamment au poste de gardien où Ederson ne donne plus vraiment satisfaction depuis un moment. Marcus Bettinelli (33 ans) est arrivé pour faire le nombre, Stefan Ortega va quitter le club, et James Trafford va donc effectuer son retour, deux ans après son départ à Burnley. Comme le révèle The Athletic, Manchester City a activé sa clause de rachat pour faire revenir le portier formé au club.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola a réclamé son retour

Selon le média, l’opération s’élève à 30 millions d’euros. Mais concrètement, Manchester City n’en dépensera que 13, puisque Trafford avait été vendu 17 millions d’euros aux Clarets en 2023. Bluffant lors de l’Euro Espoirs remporté par l’Angleterre cette même année, Trafford avait également épaté lors des deux dernières saisons de Championship. Il a d’ailleurs joué un rôle clé la saison passée dans la montée de son club en Premier League, encaissant seulement 16 buts en 46 matchs.

Elu meilleur gardien du championnat, il avait été récompensé par une convocation de Thomas Tuchel lors du rassemblement du mois de juin avec les Three Lions. Selon The Athletic, le portier de 22 ans va signer un contrat de 5 ans et débarquer dans la peau d’un titulaire (Ederson devrait rester en tant que doublure), sur demande de Pep Guardiola. Newcastle était sur le coup mais n’a pas été en mesure de rivaliser avec Manchester City. Encore un départ d’envergure pour Burnley, qui avait déjà perdu CJ Egan-Riley, parti libre plus tôt dans le mercato du côté de l’OM.