Juninho ne veut pas revenir dans le milieu du foot

Cris, légende de l’Olympique Lyonnais, et président de l’association « OL Légendes », a présenté le nouveau maillot de l’organisation et a évoqué son parcours récent. « J’ai eu le décès de mon papa, et je suis parti pas mal de temps au Brésil. J’ai fait aussi le tour des clubs dont Vasco de Gama et Flamengo », a expliqué l’ancien défenseur, surnommé le « policier », dans les colonnes du Progrès. Bien qu’il n’entraîne pas actuellement, Cris confie étudier plusieurs pistes pour un retour dans le monde du football.

Véritable Lyonnais depuis 21 ans, Cris se dit fier du travail accompli par l’OL et confiant pour l’avenir du club. Il est également revenu sur son ancien coéquipier Juninho, qui ne veut plus revenir dans le milieu du foot : « il a trois petites filles maintenant et il s’en occupe tout le temps, c’est super beau. Sur le foot, il sait ce qu’il se passe. Il ne parle pas de revenir dans le milieu, il s’épanouit en famille. Mais avec Juni, on ne sait jamais. Je continue de penser qu’il serait un bon entraîneur, vu sa connaissance », a-t-il confié. Des nouvelles qui feront donc plaisir à tous les anciens fans du Brésilien.