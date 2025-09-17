Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel Ligue des Champions

LdC : le groupe du Barça sans Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Pour son entrée en Ligue des Champions ce jeudi soir, face à Newcastle, le FC Barcelone, entraîné par Hansi Flick, devra composer avec plusieurs absences importantes. Lamine Yamal, touché, ne fera pas le déplacement, tout comme Gavi et Baldé, ce qui représente un immense coup dur pour l’équipe catalane.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
✈️ ¡La convocatoria para el primer partido de la Champions League!
Voir sur X

Malgré ces absences, Flick a retenu un groupe compétitif comprenant Koundé, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Dani Olmo, ainsi que le très jeune Fernández (17 ans). Gerard Martin devrait lui être aligné sur le flanc gauche pour suppléer l’absence de Baldé, comme lors de la victoire face à Valence (6-0). L’effectif inclut également les autres titulaires habituels, prêts à se déplacer à Newcastle pour ce premier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Pariez sur la Ligue des champions avec Betclic ! Jusqu’à 100 € remboursés en Feebets si ton pari est perdant !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier