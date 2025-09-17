LdC : le groupe du Barça sans Lamine Yamal

Pour son entrée en Ligue des Champions ce jeudi soir, face à Newcastle, le FC Barcelone, entraîné par Hansi Flick, devra composer avec plusieurs absences importantes. Lamine Yamal, touché, ne fera pas le déplacement, tout comme Gavi et Baldé, ce qui représente un immense coup dur pour l’équipe catalane.

Malgré ces absences, Flick a retenu un groupe compétitif comprenant Koundé, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Dani Olmo, ainsi que le très jeune Fernández (17 ans). Gerard Martin devrait lui être aligné sur le flanc gauche pour suppléer l’absence de Baldé, comme lors de la victoire face à Valence (6-0). L’effectif inclut également les autres titulaires habituels, prêts à se déplacer à Newcastle pour ce premier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

