LdC : le surprenant cadeau de Pablo Longoria à Florentino Pérez

Avant le coup d’envoi entre le Real Madrid et l’OM, Pablo Longoria a surpris Florentino Pérez avec un cadeau très marseillais : des boules de pétanque. Lors de l’échange protocolaire entre présidents, le dirigeant olympien a ainsi offert à son homologue madrilène un symbole fort de l’identité de sa ville, en parallèle d’un échange de maillots. Ce geste, à la fois léger et emblématique, a marqué un moment convivial avant une rencontre de Ligue des Champions très attendue, qui s’est finalement clôturée par une victoire du Real Madrid (2-1) contre l’OM.

La suite après cette publicité

Dans un petit entretien accordé à Marca, Longoria est revenu sur ce moment de partage et sa fierté de pouvoir le vivre. « Dimanche, je me suis dit ‘waouh’, je n’aurais jamais osé en rêver. J’éprouve du respect et de l’admiration à son égard. Je ne sais pas, c’est aussi une source de fierté personnelle. », confiait-il, soulignant le respect et l’admiration qu’il éprouve pour Florentino Pérez.