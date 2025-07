Newcastle hausse le ton pour Isak

C’est le feuilleton qui va animer le dernier mois du mercato estival, à n’en pas douter. Alexander Isak a exprimé son souhait d’écouter les offres cet été, au grand dam de son club Newcastle, qui voulait bâtir sa saison autour de lui. Mais si l’attaquant suédois de 25 ans est prêt à partir, sa direction n’est pas du même avis. Selon les informations du Daily Telegraph, le club insiste pour rappeler que son joueur n’est pas à vendre.

Et c’est le directeur du PIF, le fonds d’investissement saoudien qui avait racheté le club, et président non exécutif de Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, qui a décidé de prendre le dossier en main, lui qui ne gère habituellement pas les affaires quotidiennes du club. Preuve de l’importance de ce dossier aux yeux de la direction saoudienne, qui n’a absolument pas envie d’être le dindon de la farce sur le marché des transferts.